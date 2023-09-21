الهلال والاتحاد يستأنفان دوري روشن.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات عدة في مختلف البطولات، سواء في دوري روشن للمحترفين أو في البطولات القارية الأوروبية، لعل أبرز هذه المباريات مواجهاتا الهلال والاتحاد.

ويستأنف الهلال والاتحاد رحلتهما في دوري روشن لهذا الموسم بخوض مباراتي الجولة السابعة ضد ضمك والفتح على الترتيب، بعد أن انتهيا من المهمة الآسيوية يوم الإثنين الماضي.

وإلى جانب مباراتي الهلال والاتحاد، تقام 3 مبايات أخرى في الجولة السابعة من المسابقة.

ويبدأ ليفربول رحلته في دور المجموعات من الدوري الأوروبي بمواجهة لاسك النمساوي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

دوري روشن

الساعة 06:00 مساءً.. الاتفاق والطائي.. عبر SSC HD.

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون والرائد.. عبر SSC HD.

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والهلال.. عبر SSC HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والفتح.. عبر SSC HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والحزم.. عبر SSC HD.

دورة الألعاب الآسيوية

الساعة 11:00 صباحًا.. السعودية ومنغوليا.. عبر beIN Sports HD 5.

الدوري الأوروبي

الساعة 07:45 مساءً.. شيريف تيراسبول المولدوفي وروما.. عبر beIN Sports HD 2.

الساعة 07:45 مساءً.. لاسك النمساوي وليفربول.. عبر beIN Sports HD 1.

دوري المؤتمر الأوروبي

الساعة 07:45 مساءً.. ليجيا وارسو البولندي وأستون فيلا.. عبر beIN Sports HD 6 .

الدوري المصري

الساعة 07:00 مساءً.. بيراميدز والزمالك.. عبر ON Time Sports 1 HD.