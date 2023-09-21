أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في الموسم الجاري من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما شهدت إثارة كبيرة.

وأقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 16 مباراة في المجموعات الثماني، بواقع مباراتان في كل مجموعة.

ولعل أبرز نتائج مباريات الثلاثاء اكتساح برشلونة ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة، وفوز باريس سان جيرمان على بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد.

أما في يوم الأربعاء، فاقتنص ريال مدريد انتصارًا صعبًا وقاتلًا من ضيفه يونيون برلين، فيما تغلب بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات يومي 3 و4 أكتوبر المقبلين.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ – 3 نقاط.

2- كوبنهاجن – 1 نقطة.

3- جالاتا سراي – 1 نقطة.

4- مانشستر يونايتد – بدون نقاط.

المجموعة الثانية

1- آرسنال – 3 نقاط.

2- لانس – نقطة واحدة.

3- إشبيلية – نقطة واحدة.

4- أيندهوفن – بدون نقاط.

المجموعة الثالثة

1- نابولي – 3 نقاط

2- ريال مدريد – 3 نقاط.

3- براجا – بدون نقاط.

4- يونيون برلين – بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

1- سالزبورج – 3 نقاط.

2- إنتر ميلان – نقطة.

3- ريال سوسيداد – نقطة.

4- بنفيكا – بدون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- فينورد – 3 نقاط.

2- أتلتيكو مدريد – نقطة.

3- لاتسيو – نقطة.

4- سيلتك – بدون نقاط.

المجموعة السادسة

1- باريس سان جيرمان – 3 نقاط.

2- نيوكاسل يونايتد – نقطة.

3- ميلان – نقطة.

4- بوروسيا دورتموند – بدون نقاط.

المجموعة السابعة

1- لايبزيج – 3 نقاط.

2- مانشستر سيتي – 3 نقاط.

3- النجم الأحمر – بدون نقاط.

4- يونج بويز – بدون نقاط.

المجموعة الثامنة

1- برشلونة – 3 نقاط.

2- بورتو – 3 نقاط.

3- شاختار – بدون نقاط.

4- أنتويرب – بدون نقاط.