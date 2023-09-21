“كنا استثنائيين”.. أرتيتا يتغنى بانتصار أرسنال الساحق على أيندهوفن

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بالأداء الذي قدمه فريقه لتحقيق انتصار كبير على بي إس في أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب أرسنال على ضيفه أيندهوفن برباعية نظيفة بملعب "الإمارات" مساء أمس الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية، التي يعود الفريق اللندني للمشاركة بها بعد غياب لـ6 نسخ.

وقال أرتيتا في تصريحات صحيفة عقب المباراة، "كانت ليلة جميلة بعد فترة طويلة من الغياب. أردنا تقديم الأداء المناسب للفوز بالمباراة، كان من الرائع رؤية الأجواء وسماع موسيقى دوري الأبطال".

وأضاف الإسباني "نعم، كنت متأثرا، كنت متحمسا بشأن المباراة، أردت السيطرة وعدم إظهار هذا كثيرا، ولكني كنت متحمسا للغاية".

وواصل "الرحلة بدأت العام الماضي، عندما كسبنا حق التواجد في هذه المسابقة حيث يفترض أن نتواجد كناد. والآن علينا أن نقدم ما يجب علينا تقديمه للبقاء في هذا المستوى".

وأتم المدرب حديثه "كان أداء رائعا للغاية، هذا ما يجب علينا فعله، لهذا ذكرت أننا داخل منطقة الجزاء كنا استثنائيين، كنا شرسين، وقمنا باستغلال الفرص، كان هذا أداءً رائعًا. وبالإضافة لذلك كان بإمكاننا القيام بالمزيد".