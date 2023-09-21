أهمها النصر والأهلي.. مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري روشن

تبدأ مساء اليوم الخميس مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، على أن تستمر لمدة يومين.

ووصل دوري روشن إلى محطته السابعة، بعد انقضاء أول 6 جولات من المسابقة، حيث شهدت المباريات إثارة كبيرة.

وتقام مباريات الجولة السابعة على مدار الخميس والجمعة، فاليوم الأول يشهد إقامة 5 مباريات، مقابل 4 مباريات فقط في اليوم الثاني.

ولعل أبرز هذه المباريات المواجهة التي تجمع النصر والأهلي غدًا الجمعة على ملعب "الأول بارك".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متفوقًا على الجارين الاتحاد والأهلي بفارق نقطة وحيدة.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري روشن

الخميس 21 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الاتفاق والطائي.

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون والرائد.

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والهلال.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والفتح.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والحزم.

الجمعة 22 سبتمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الرياض والفيحاء.

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والخليج.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر والأهلي.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة وأبها.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات تذاع عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تملك حقوق بث مباريات دوري روشن للمحترفين.