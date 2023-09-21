24 مليار دولار صادرات المملكة في يوليو 2023

تراجعت الصادرات السعلية في السعودية لشهر يوليو الماضي، بنسبة 34.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 91.3 مليار ريال، ما يعادل 24.4 مليار دولار، وهذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي، بالمقارنة مع 140 مليار ريال في يوليو 2022.

إقرأ أيضًا: “الصادرات” تختتم أعمال البعثة التجارية السعودية في نيويورك

ووفق الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير لشهر يوليو بنسبة 22.1%، حيث بلغت بلغت 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.

فيما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير لشهر يوليو بنسبة انخفاض 22.1%، حيث بلغت 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.

إقرأ أيضًا: روسيا تعلن الإبقاء على خفض صادراتها النفطية حتى نهاية 2023

وارتفعت الواردات السعلية للمملكة لشهر يوليو مسجلة 68.9 مليار ريال بنسبة ارتفاع 19.7%، مقارنة بـ 57.6 مليار ريال في يوليو 2022.

فيما تراجع فائض الميزان التجاري للمملكة خلال شهر يوليو بقيمة 22 مليار ريال ما يعادل نحو 73.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 82 مليار ريال في يوليو 2022.

إقرأ أيضًا:

الإحصاء: 25.9% انخفاضًا في الصادرات غير البترولية بالربع الثاني من 2023