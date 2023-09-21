بيلينجهام يسير على خطى رونالدو مع ريال مدريد في دوري الأبطال

أعاد جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الجديد، الأذهان إلى انطلاقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي، مع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا عسيرًا على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 1-0 مساء أمس الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وسجل بيلينجهام أول أهدافه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حين هز شباك الفريق الألماني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وسجل بيلينجهام 6 أهداف في 6 مباريات بكل البطولات منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب شبكة "أوبتا"، فإن بيلينجهام هو رابع لاعب يسجل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا بقيمص ريال مدريد خلال القرن الجاري.

واللاعبون الثلاثة الذين سبقوا بيلينجهام إلى هذا الإنجاز هم كريستيانو رونالدو عام 2009، وإيسكو عام 2013، وماركو أسينسيو عام 2016.

كما أن بيلينجهام هو أصغر لاعب يسجل هدفًا بعد الدقيقة 90 لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كما أنه أصغر لاعب إنجليزي يفعل ذلك مع أي فريق في تاريخ البطولة.

كذلك فإن بيلينجهام هو سادس لاعب إنجليزي يلعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد لوري كننجهام، ستيف ماكمانامان، ديفيد بيكهام، مايكل أوين، جوناثان وودجيت.

وتجدر الإشارة إلى أن بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عامًا، هو الأصغر بين اللاعبين الستة.