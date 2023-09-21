“أمانة نجران” تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ93

أعلنت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، اليوم الخميس عن انتهاء استعداداتها للاحتفاب باليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وجهزت الأمانة الساحات والميادين والطرقات بالأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية، وتهيئة المتنزهات والحدائق؛ لإقامة الفعاليات واستقبال الزوار والمتنزهين، كما أتمت رفع 7050 علمًا وطنيًا في الميادين والطرق وتهيئة 18 ساحة بلدية، و9 متنزهات و82 حديقة؛ لتمكين الجهات المشاركة من إقامة فعالياتها.

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وتم نصب 129 لوحة تحمل هوية اليوم الوطني "نحلم ونحقق"، وتزيين أعمدة الإضاءة وتوفير 22400 إضاءة تعبِّر عن هذه المناسبة.