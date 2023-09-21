السعودية تتراجع في تصنيف “فيفا” للمنتخبات.. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

تراجع منتخب السعودية في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر سبتمبر الجاري، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صباح اليوم الخميس.

وجاء منتخب السعودية في المركز الـ57 عالميًا في التصنيف الجديد، حيث تراجع 3 مراكز مقارنة بالتصنيف الماضي.

وتراجع المنتخب السعودي بعد تعرضه لخسارتين وديتين على يد كوستاريكا وكوريا الجنوبية في مدينة نيوكاسل الإنجليزية في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

واحتل المنتخب السعودي الخامس على مستوى قارة آسيا، بعد الرباعي اليابان (19 عالميًا)، وإيران (21 عالميًا)، وكوريا الجنوبية (26 عالميًا)، وأستراليا (27 عالميًا).

من جانبه، استمر منتخب الأرجنتين في صدارة التصنيف العالمي، متقدما على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ومنتخب البرازيل صاحب المركز الثالث.

وبقيت إنجلترا في المركز الرابع وبلجيكا في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.

وكان الاستثناء الوحيد في قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف فيفا، هو تقدم منتخب البرتغال للمركز الثامن وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز التاسع، في الوقت الذي استمر فيه المنتخب الإسباني في المركز العاشر.

ومن أبرز التغيرات في التصنيف الجديد، تقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي والأول على مستوى قارة أفريقيا.