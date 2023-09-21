المستوطنون الإسرائيليون يهاجمون وفدًا أوروبيًا خلال زيارة الضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، وفدا دبلوماسيا لال جولته في تجمع "وادي السيق" البدوي المهدد بالتهجير القسري، قرب قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله.

وقالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية التي نظمت الجولة، بمشاركة دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، إن مستوطنين هاجموا المشاركين في الجولة والمواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون في التجمع المصنف ضمن المنطقة "جيم".

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وأوضحت أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة الطيبة، تفاديا لأي مواجهة مع المستوطنين، إلا أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل البلدة، ورفع أحدهم سلاحه تجاه أعضاء الوفد، مهددا بإطلاق النار صوبهم.

https://x.com/btselem/status/1704440094327816609

من جانبه، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن البعثات الدبلوماسية تعرضت لـ"مضايقات عنيفة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال جولة للبعثات الدبلوماسية الأوروبية وغير الأوروبية في التجمعات الفلسطينية المهجرة أو المهددة بالتهجير، الواقعة ضمن المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو".

ودعا مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين وتفكيك المواقع الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال".

https://x.com/Mistaclim/status/1704443476069216538?s=20