منطقة الحدود الشمالية تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

استكملت منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، من خلال تزيين الطرقات والميادين العامة والمسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة.

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وتنطلق فعاليات متنوعة مصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني وذلك بحديقة البرج بمدينة عرعر من خلال تجهيز أركان متعددة تضم ركناً للأسر المنتجة ، وركناً للصقور وركن زمان الطيبين ومسرحاً للفعاليات واستعراضاً للخيول وغيرها من الفعاليات المصاحبة بمشاركة عدد من جهات الحكومية والأهلية.

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