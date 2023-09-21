إصابة عضلية تبعد ميسي عن إنتر ميامي

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد تورونتو في الدوري الأمريكي، ما يبعده عن المشاركة في مباراة الفريق ضد أورلاندو سيتي.

وخرج ميسي في الدقيقة 37 من مباراة تورونتو التي أقيمت فجر اليوم الخميس، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

كذلك غادر جوردي ألبا الملعب في الدقيقة 34 بسبب إصابة أخرى.

ورغم خروج ميسي وألبا، إلا أن إنتر ميامي تمكن من الفوز بنتيجة 4-0.

ويأتي ذلك بعدما غاب ميسي عن مباراة أتلانتا التي جرت السبت الماضي بسبب إرهاق عضلي.

من جانبه، قال تاتا مارتينو، في تصريحات إعلامية، إن ميسي وألبا سيغيبان عن مباراة أورلاندو سيتي، مشيرًا إلى أن مشاركتهما أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل محل شك.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "علينا أن نمضي يومًا بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما يوم الأحد المقبل".