إنتر ميلان يواجه إمبولي للحفاظ على “العلامة الكاملة”

يسعى إنتر ميلان لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على إمبولي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وحقق إنتر ميلان انطلاقة رائعة في الدوري الإيطالي، بعدما حقق "العلامة الكاملة" بالفوز في أول 4 جولات، وكان آخرها الانتصار الكاسح على جاره ميلان في الديربي بنتيجة 5-1.

ويتصدر النيراتزوري جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن ميلان، الثالث.

وبخلاف مبارياته الأربع في الدوري الإيطالي حتى الآن، فإن إنتر ميلان لم يتعرض لأي خسارة في كل البطولات، بعدما تعادل ريال سوسيداد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

حامل اللقب يسعى لتصحيح المسار

من جانبه، يسعى نابولي، حامل اللقب، لتصحيح مساره بعد البداية المهتزة له هذا الموسم، وذلك عندما يواجه مضيفه بولونيا يوم الأحد.

وجمع نابولي 7 نقاط من أول 4 مباريات له هذا الموسم وضعته في المركز الخامس، حيث بدأ مشواره بالفوز على فروسينوني وساسولو قبل أن يخسر على ملعبه أمام لاتسيو ويتعادل مع مضيفه جنوه.

لكن نابولي حصل على جرعة من الثقة بفضل فوزه المثير على ملعب سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشواره الأوروبي، حيث حسم الفوز بهدف عكسي قبل دقيقتين من النهاية.

ويخرج يوفنتوس بعد غدٍ السبت لملاقاة مضيفه ساسولو أملا في تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة إنتر ميلان في الصدارة.

وفاز يوفنتوس 3 مرات وتعادل مرة واحدة في أول أربع مباريات له في الدوري المحلي، علما بأن الفريق لا يشارك في أي مسابقة أوروبية، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع عقب خصم نقاط من رصيده نتيجة تورطه في مخالفات مالية.

أما ميلان فيخوض مواجهة سهلة نسبيا أمام ضيفه فيرونا يوم السبت، لكن الفريق عانى من تراجع نتائجه مؤخرا، إذ تعرض لهزيمة قاسية على ملعب إنتر ميلان بخمسة أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مستهل مشواره الأوروبي.

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي غدًا الجمعة بلقاء ساليرنيتانا مع ضيفه فروسينوني، ولقاء ليتشي مع ضيفه جنوه.

ويلتقي يوم السبت لاتسيو مع مونزا، ويلتقي يوم الأحد اتلانتا مع كالياري وأودينيزي مع فيورنتينا وتورينو مع روما.