“الوطنية للإسكان” تطلق مشروع دارة سدايم على مساحة 183 ألف متر

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المملكة.

ويعد مشروع دارة سدايم الثالث الذي يتم إطلاقة في شهر سبتمبر بعد مشروعي جدن الفرسان وجوهرة البحيرات، حيث أطلقت "الوطنية للإسكان" منذ بداية هذا العام 2023م (40) مشروعًا في مختلف ضواحيها ومجتمعاتها.

دارة سدايم على مساحة 183 ألف متر

ويمتد المشروع على مساحة تقدّر بـ 182,979 ألف متر مربع، موفرًا 532 وحدة سكنية من نوع "فلل" بمساحات تبدأ من 337 م2 – 361 م2، وبنماذج متطورة عالية الجودة سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.

وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8,500 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، والتي تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.

مفهوم عصري لجودة الحياة

وتقدم الضاحية مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة متعرجة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة.

ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع دارة سدايم والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر مركز سكني الشامل بجدة على الرابط التالي:

https://maps.app.goo.gl/VoJdRE6LCQEbYcqr6?g_st=iw

يشار إلى أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.