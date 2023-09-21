المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس

فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئةُ السعوديةُ للمواصفات والمقاييس والجودة، بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للفترة 2024 - 2026م، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات للمنظمة خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 45 الذي عقد في مدينة بريزبن بأستراليا.

ويعد فوز المملكة تأكيداً للجهود الوطنية لتحقيق الريادة الدولية في أنشطة التقييس ودعم ونقل تطلعات ومرئيات جهات التقييس إلى مجلس المنظمة، وتتويجاً لعمل الهيئة في قيادة العمل الدولي والإقليمي.

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وشهدت الاجتماعات نشاطاً مكثفاً من وفد هيئة المواصفات الذي ترأسه محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش اجتماعات المنظمة لتنسيق التعاون والتكامل في أنشطة التقييس مع جهات التقييس الوطنية والإقليمية والدولية.

وتهدف المنظمة الدولية للتقييس (ISO) إلى تطوير وتنشيط أعمال التقييس والأنشطة المتعلقة بها دولياً، التي تهدف إلى تسهيل تبادل البضائع والسلع والخدمات بين دول العالم، وإصدار المواصفات القياسية الدولية من خلال أعمال اللجان الفنية التي تبلغ أكثر من 800 لجنة فنية تُغطي المجالات المختلفة، كما تقدم الدعم للدول النامية في بناء القدرات الفنية لمشاركتهم في أنشطة التقييس الدولية.

وأنشئت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) في العام 1947م وهي تمثل التجمع الدولي لجميع هيئات التقييس الوطنية بالعالم، إذ تضم المنظمة أكثر من 160 عضواً، حيث انضمت المملكة ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى هذه المنظمة في العام 1972م.