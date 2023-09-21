أمانة عسير تزين الشوارع بـ 26 ألف علم احتفالاً باليوم الوطني الـ 93

زينت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في المحافظات الشوارع والميادين والحدائق العامة بالأعلام الوطنية والإنارات الخضراء احتفاءً باليوم الوطني الـ93.

وتوشحت الشوارع الرئيسة في جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير باللوحات والعبارات التي تخلد هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، حيث تم تركيب حوالي 26 ألف علم وتشغيل 60 شاشة إلكترونية تحمل تصاميم ومقاطع فيديو ترصد النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة.

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وأشارت الأمانة إلى أنها هيأت أكثر من 400 حديقة بالإضافة إلى مواقع ممارسة الرياضة والمشي والساحات البلدية في أنحاء منطقة عسير، لاستقبال المواطنين والمقيمين الذين سيحتفلون باليوم الوطني مع عائلاتهم وسط أجواء من المتعة والترفيه.

وكثفت الفرق الميدانية التابعة للأمانة أعمال الصيانة والتهيئة للمرافق العامة إضافة إلى أعمال الرقابة المكثفة على مواقع الترفيه وألعاب الأطفال للتأكد من توافر متطلبات السلامة فيها.