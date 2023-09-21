اليوم الوطني

المتحف الوطني ينظم فعاليات متنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ 93

21 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
المتحف الوطني السعودي
المتحف الوطني السعودي

أعلن المتحف الوطني السعودي اليوم الخميس عن تنظيم فعالياتٍ متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق"، خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر الجاري، من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً بمقر المتحف في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الواقع في حي المربع بمدينة الرياض.

ويسعى المتحف من خلال هذه الفعالية إلى مواكبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر في كل عام، وذلك عبر تصميم مجموعة من العروض الفنيّة والموسيقية والأنشطة المتنوعة لتُثري من خلالها تجربة الزوّار بمختلف فئاتهم العُمرية؛ ولتُعرفهم بالثقافة والتراث السعودي في قوالبٍ إبداعية وتفاعلية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها المتحف الوطني السعودي لتوفير محتوى ثقافي متحفي جذّاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة تُغذي ذائقة الزائر ثقافياً، وتتناسب مع مختلف الشرائح العُمرية للمجتمع.

 