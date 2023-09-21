المتحف الوطني ينظم فعاليات متنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ 93

أعلن المتحف الوطني السعودي اليوم الخميس عن تنظيم فعالياتٍ متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق"، خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر الجاري، من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً بمقر المتحف في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الواقع في حي المربع بمدينة الرياض.

وسط أجواء مفعمة بالفخر الوطني والتراث السعودي، ينظم #المتحف_الوطني مجموعة متنوعة من الفعاليات للاحتفال بالـ #اليوم_الوطني_السعودي_93 #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/BAZO1HXVAe — المتحف الوطني السعودي (@SaudiMuseum) September 21, 2023

ويسعى المتحف من خلال هذه الفعالية إلى مواكبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر في كل عام، وذلك عبر تصميم مجموعة من العروض الفنيّة والموسيقية والأنشطة المتنوعة لتُثري من خلالها تجربة الزوّار بمختلف فئاتهم العُمرية؛ ولتُعرفهم بالثقافة والتراث السعودي في قوالبٍ إبداعية وتفاعلية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها المتحف الوطني السعودي لتوفير محتوى ثقافي متحفي جذّاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة تُغذي ذائقة الزائر ثقافياً، وتتناسب مع مختلف الشرائح العُمرية للمجتمع.