“الخطوط السعودية” تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي

استقبل مطار البحر الأحمر الدولي، اليوم الخميس أول رحلة متجهة إليه، حيث هبطت طائرة قادمة من الرياض على المدرج الجديد، وفقًا لما أعلنته شركة البحر الأحمر الدولية، المطوّرة لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا".

ومن المقرر أن تضيف "الخطوط السعودية" وجهة مطار البحر الأحمر الدولي إلى جدول رحلاتها بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الخميس والسبت، حيث تستغرق الرحلة من "مطار الملك خالد الدولي" في الرياض، وصولاً لـ "مطار البحر الأحمر الدولي" أقل من ساعتين، ثم تعود للرياض في وقت لاحق من نفس اليوم.

نحتفل اليوم بأول رحلة لـ @Saudi_Airlines هبطت في #مطار_البحر_الأحمر_الدولي قادمة من الرياض، ومن اليوم سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً من العاصمة الرياض. تمثل هذه اللحظة علامة فارقة في مسيرة #البحر_الأحمر_الدولية وإنجازاتها على أرض الواقع. لمعرفة المزيد: https://t.co/wJzNS1OflS pic.twitter.com/gP8os3vorj — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) September 21, 2023

وذكر بيان "الخطوط السعودية" أن رحلة ستنطلق كل يوم خميس من العاصمة الرياض الساعة 10:50 صباحاً، وتعود عند الساعة 13:35 مساء، فيما تغادر الرحلة الأخرى من الرياض أيضاً كل يوم سبت الساعة 12.50 مساء، ثم تعود في نفس اليوم الساعة 15:35 مساء.

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية، أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية السعودية و”daa International” والشركة المشغلة لـ مطار البحر الأحمر الدولي، وبموجب الاتفاقية تصبح “الخطوط السعودية” أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي (RSI).

يسعدنا الإعلان عن العلامة التجارية الجديدة لـ #مطار_البحر_الأحمر_الدولي، والتي تعكس التصميم المعماري الفريد والمتماهي مع طبيعة المنطقة الساحرة؛ فقد استوحيناها من الوجهة الخلابة التي ستراها وتعيش تفاصيلها بمجرد وصولك إلى صالة القدوم. استكشف المزيد: https://t.co/lGRYjayDQM pic.twitter.com/u36J49skjK — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) September 21, 2023