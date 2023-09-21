المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لهجوم سيبراني يعرقل عملها

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بأن المحكمة الجنائية الدولية، تتعرض لهجوم إلكتروني يعرقل عملها، ويتسبب في حجب مستندات خاصة بمحكمة جرائم الحرب الجنائية الدولية عن الموظفين.

وقال مصادر ومحامون يعملون في محكمة جرائم الحرب الدولية، اليوم الخميس، إن المحكمة تعمل في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية بعد حادث قرصنة.

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وفصلت المحكمة معظم أنظمتها التي يمكنها الوصول إلى الإنترنت، وتم حجب المستندات عن الموظفين.

سابقة من نوعها

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تعرضها لهجوم إلكتروني، وذلك بعد أن اكتشفت الأسبوع الماضي أن أنظمتها قد تم اختراقها في سابقة من نوعها.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002، وتحقق وتحكم في أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي، ومن ذلك: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية..