وزير الخارجية يبحث مع رئيس الصومال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، دولة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حمزة عبدي بري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.