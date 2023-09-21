حرس الحدود ينظم معرض “عز الوطن 2” بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93

ينظم حرس الحدود السعودي، من 21 سبتمر حتى 23، معرض وأجنحة تقدم برامج تفاعلية ترفيهية وتوعية وتعريفية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

ودعا الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي لحضور فعالية التي تقام تحت شعار "عز الوطن 2"، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ (93) للمملكة بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه بالممكلة.