اليوم الوطني

مسيرة مبهرة للقطاعات العسكرية احتفاء باليوم الوطني السعودي 93

21 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
مسيرة القطاعات العسكرية
مسيرة القطاعات العسكرية

نظمت اليوم  الخميس، مسيرة القطاعات العسكرية احتفاء باليوم الوطني السعودي 93.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 93 لتوحيدها، في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.

بينما ستشكل عروض جوية للقوات الجوية السعودية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.