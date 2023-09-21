مسيرة مبهرة للقطاعات العسكرية احتفاء باليوم الوطني السعودي 93

نظمت اليوم الخميس، مسيرة القطاعات العسكرية احتفاء باليوم الوطني السعودي 93.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 93 لتوحيدها، في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.
وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.
بينما ستشكل عروض جوية للقوات الجوية السعودية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.
فيديو | مسيرة القطاعات العسكرية احتفاء بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93 #نحلم_ونحقق#الإخبارية pic.twitter.com/EvIVzNjvfJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023