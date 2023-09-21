الابتكار العالمية تُعلن عن الفائزين بجوائزها البالغة 10 ملايين دولار

تعلن جائزة الابتكار العالمية التي تقام على هامش الدورة الثانية لمؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية " بمحافظة جدة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، بجوائزها البالغة قيمتها 10 ملايين دولار، ويتنافس عليها أكثر من 105 مشاركين من الباحثين في مراكز الأبحاث، والجامعات، ورواد الأعمال، ومنسوبي الشركات العاملة في صناعة تحلية المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذه الجوائز تهدف إلى تشجيع الحلول الابتكارية في مجال صناعة تحلية المياه ودعم تطبيقاتها، وتعزيز الجوانب البيئية وفرص خفض استهلاك الطاقة والتكلفة. كما تهدف أيضاً إلى دعم التحول في نماذج الأعمال وتقديم فرص تحليلية مستقبلية ذات العلاقة بالابتكار في هذا المجال.

تشكل هذه الجوائز جهداً مشتركاً بين الهيئة القومية لتحلية المياه المالحة وبين عدد من الشركات السعودية الرائدة في مجال صناعة تحلية المياه. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار والتقنيات في هذا المجال وجعل المملكة مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة في صناعة تحلية المياه.