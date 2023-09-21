البيت الأبيض: سنقدم لأوكرانيا قدرات “كبيرة” في الدفاع الجوي

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا قدرات "كبيرة" في مجال الدفاع الجوي، ولكنها لن تقدم حالياً صواريخ "أتاكمس" ذات المدى البعيد التي طالبت بها أوكرانيا.

وصرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي "قرر ألا يقدم (كييف) بعداً على صواريخ أتاكمس، ولكنه لم يستبعد هذا الاحتمال في المستقبل".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، أثناء وجوده في واشنطن لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ ستكون "خيبة أمل" بالنسبة له.

وثنى مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن على النتائج التي تحققت من الهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الأوكرانية والذي انتقده بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين في وسائل الإعلام ولم يكشفوا عن هوياتهم.