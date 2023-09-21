الاتحاد السعودي يعتمد إقامة بطولتين جديدتين للبراعم

اعتمدت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة بطولتين جديدتين للموسم الرياضي 2023-2024 وذلك على مستوى البراعم تحت 13 عامًا و11 عامًا.

وسمحت الإدارة الفنية بالمشاركة في البطولتين لكل من الأندية الرياضية من كافة الدرجات، بالإضافة إلى الأندية الخاصة والأكاديميات الخاصة المعتمدة رسميًا، ومنتخبات مراكز التدريب الإقليمية، على أن يكون آخر موعد للتسجيل للمشاركة يوم 15 أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من أهداف الاتحاد السعودي الاستراتيجية لتطوير المسابقات، على أن يتم تنظيم 4 مسابقات بالموسم الرياضي القادم 2024-2025، وهي دوري تحت 14 عامًا ودوري تحت 13 عامًا ودوري تحت 12 عامًا ودوري تحت 11 عامًا، حيث تهدف الإدارة الفنية لتمكين المواهب لممارسة كرة القدم من خلال تنظيم هذه المسابقات على مستوى جميع مناطق المملكة.

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