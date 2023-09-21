أعلام الوطن تُزيّن شوارع وميادين مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني

قامت أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة بتزيين شوارع وميادين المدينة بالأعلام الوطنية.

ونفذت أعمال إضاءة وتزيين تكريماً لليوم الوطني السعودي الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".

تضمنت الأعمال تركيب أكثر من 1400 علم في مختلف أنحاء المدينة، وتشغيل 200 شاشة إلكترونية لعرض تصاميم متوافقة مع هوية الاحتفال، وبث عبارات الحب والولاء للوطن.

كما أُطلقت العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في مواقع مختلفة بالمدينة، وستستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 21 سبتمبر، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف الاحتفال بهذه المناسبة وتعزيز الانتماء للوطن وتعزيز التلاحم والترابط بين مختلف فئات المجتمع وتسليط الضوء على إنجازات الدولة.