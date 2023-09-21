الداخلية تكشف 10 محظورات لاستخدام العلَم في اليوم الوطني

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في منصة X رسالة توعوية، تتضمن توضيحاً لمحظورات استخدام العلَم الوطني وأنواعه، إضافة لرسالة تعريفية عن أنواع العلم.
من هذه المحظورات:
- حظر استخدام العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام.
- حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا يسمح باستعماله ويتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
- عدم استخدام العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
- عدم استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.
- عدم وضع عبارات أو شعارات أو رسوم على العلم.
- عدم تزيين أطراف العلم أو وضع إضافات عليه بأي صورة كانت.
- حظر تنكيس العلم.
- عدم رفع العلم بشكل مقلوب مهما كانت الظروف.
- عدم ملامسة العلم لأي شيء أدنى منه سواء الأرض أو الماء أو الطاولة.
- حظر وضع أو طبع العلم على أجساد الحيوانات.