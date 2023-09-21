اليوم الوطني

الداخلية تكشف 10 محظورات لاستخدام العلَم في اليوم الوطني

22 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في منصة X رسالة توعوية، تتضمن توضيحاً لمحظورات استخدام العلَم الوطني وأنواعه، إضافة لرسالة تعريفية عن أنواع العلم.

 من هذه المحظورات:
  1. حظر استخدام العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام.
  2. حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا يسمح باستعماله ويتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
  3. عدم استخدام العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.
  4. عدم استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.
  5. عدم وضع عبارات أو شعارات أو رسوم على العلم.
  6. عدم تزيين أطراف العلم أو وضع إضافات عليه بأي صورة كانت.
  7. حظر تنكيس العلم.
  8. عدم رفع العلم بشكل مقلوب مهما كانت الظروف.
  9. عدم ملامسة العلم لأي شيء أدنى منه سواء الأرض أو الماء أو الطاولة.
  10. حظر وضع أو طبع العلم على أجساد الحيوانات.

 

 