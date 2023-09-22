أستراليا تسجل الحالة الأولى لمتحور فيروس كورونا “بيرولا”

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، اليوم الجمعة، تسجيل الحالة الأولى لمتحور فيروس كورونا "بيرولا".

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وأوضحت استراليا أنه تم اكتشاف الحالة الأولى لسلالة فيروس كورونا شديد التحور BA.2.86، والمعروفة باسم "بيرولا".

وبينت السلطات الصحية الأسترالية، أن بيرولا قد تطور من البديل الفرعي Omicron BA.2، والذي كان منتشرا على نطاق واسع في أوائل عام 2022م .

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وتصاعد القلق العالمي مجدداً، بعد انتشار أحدث متحورات كوفيد - 19، وهو BA.2.86 الذي أُطلق عليه اسم بيرولا، في بلدان متفرقة بـ4 قارات، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويراقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم عن كثب متحور بيرولا، وهو سلالة جديدة من أوميكرون تنتشر بسرعة في العديد من البلدان.

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