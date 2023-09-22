ميسي يكشف عن وظيفته المحتملة بعد اعتزال كرة القدم

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن خططه المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم.

وأجرى ليونيل ميسي مقابلة على برنامج "Olga Live" المذاع عبر "يوتيوب" استعرض فيها، اللحظة الحالية التي يعيشها بعد التوقيع مع إنتر ميامي بعد عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأنهى النجم الأرجنتيني فترة وجوده في أوروبا ليستكمل حاليا مسيرته في الدوري الأمريكي منذ أشهر.

ووقع ميسي عقدًا لمدة عامين حتى 31 ديسمبر 2025 مع إنتر ميامي. وسيبلغ حينها 38 عاماً، وبسؤاله عن خططه المستقبلية، اعترف ميسي بأنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه كشف أنه ربما يكون مديرا رياضيا.

وقال ميسي عن مستقبله بعد الاعتزال: "لم أفكر في الأمر ولا أريد أن أفكر فيه أيضًا، أريد الاستمرار في الاستمتاع بما أقوم به".

وأضاف: "لقد اتخذت خطوة مهمة لترك أوروبا ورائي. لا أريد أن أفكر في الخطوة التالية، أريد أن أستمتع بأكثر ما أحبه، وهو اللعب، إنها وظيفة أحبها، وأنا محظوظ".

وأنهى قائلا: "لدي مسؤوليات، لا أعرف ماذا سأفعل، أحب كل ما يتعلق بكرة القدم، أحب أن أكون مع الأطفال، والتدريس، وربما أيضًا أكون مديرا رياضيا، لكنني لا أعرف إلى أين سأذهب".