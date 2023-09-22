رومارينيو: الاتحاد بحاجة لمزيد من الانسجام

أعرب البرازيلي رومارينيو، نجم فريق اتحاد جدة، عن سعادته بعد الفوز 2 / 1 على ضيفه الفتح، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، واستعادة صدارة الترتيب.

وقال رومارينيو في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة إن الاتحاد حقق فوزا مستحقا و3 نقاط مهمة للغاية في ظل الغيابات المؤثرة، لكن اللاعبين قدموا اليوم مباراة كبيرة .

وعن الانتقادات التي توجه للفريق من بعض الجماهير والمحللين بشأن عدم تقديم كرة جميلة وممتعة، عطفا على النجوم الكبار الذين يزخر بهم الفريق، قال رومارينيو إن الفريق يحتاج لمزيد من الانسجام على المستوى الهجومي لكي يقدم الكرة الجميلة.

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من جانبه قال مروان الصحفي، لاعب الاتحاد، إنه سعيد بمشاركته اليوم مع الفريق ، مشيدا بمدربه البرتغالي نونو سانتو وما قدمه له من دعم.

وقال الصحفي: "سانتو مدرب عالمي منحني الثقة من أجل الظهور بهذا المستوى في هذا اللقاء الصعب".

وعن الغيابات، قال الصحفي إن الاتحاد فريق جماعي يعمل فيه الجميع على تقديم أفضل ما لديهم حتى لا يظهر الفريق متأثرا بالغيابات.

واستغل الاتحاد تعثر الهلال، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ضمك في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة، لينقض على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه الفريق الأزرق.