محافظة ظهران الجنوب تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني الـ 93

تزينت الطرقات والميادين والشوارع في محافظة ظهران الجنوب، بالألوان الخضراء ابتهاجًا باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية.

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وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عوير الشهراني، أنه سيقام الاحتفال بهذه المناسبة في مركز ساحة الاحتفالات الحضاري، وسط المحافظة يصاحبها عروض للضوء والصوت، مع انطلاق للمسيرات الوطنية التي ستجوب شوارع المحافظة.

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وأشار الشهراني إلى تجهيز حائط إلكتروني على الشبكة العنكبوتية لإعطاء الفرصة للجميع لنثر مشاعرهم احتفاءً باليوم الوطني.

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