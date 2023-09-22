24 مركزًا إسعافيًا للهلال الأحمر بجازان تستعد لاحتفالات اليوم الوطني

جهّز فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 24 مركزاً إسعافياً بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك استعداداً للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.

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وأوضح مدير الفرع الدكتور عادل بن عبده عريشي أن المشاركة شملت الفرق الإسعافية في المواقع والطرق الرئيسية والمخارج الفرعية لتغطية الفعاليات والاحتفالات بالنقاط الإسعافية وإقامة أركان احتفالية توعوية في مطار الملك عبدالله بجازان ومحافظاتها في المسيرة الوطنية.

وأضاف أن فرع الهيئة بالمنطقة سيقيم بهذه المناسبة الغالية دورات تدريبية لتوعية وتدريب المجتمع على الإسعافات الأولية والتعريف بمنصة "متاهب" لاتاحة الفرصة للمواطنيين والمقيمين التسجيل في الدورات.

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