ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

هنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

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وأعرب الملك عبدالله الثاني في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بالمزيد من التقدم والازدهار.

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