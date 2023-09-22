محافظة بدر تنهى استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ93

أنهت محافظة بدر استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام.

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كما تم تهيئة موقع الاحتفال الذي سيقام مساء غدٍ السبت بحديقة الراكة، بحضور محافظ بدر خالد الضويان، وعددٍ من المسؤولين.

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ويتضمن برنامج الحفل مسيرة الخيالة، والسيارات، والعرضة السعودية، والفلكلور الشعبي، والألعاب النارية، ومسرح الطفل، وفعاليات ترفيهية متنوعة.

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