“الخارجية” تحتفل باليوم الوطني الـ93 في نيويورك

أقامت وزارةُ الخارجية حفلَ اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
#نيويورك | برعاية سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan، أقامت وزارة الخارجية حفل اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 pic.twitter.com/VDHPxtKWYp
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 22, 2023
واستهلّ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى وزيرُ الخارجية كلمةً رحّب فيها بالضيوف، مستذكرًا تاريخ المملكة ونشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده كافة ملوك المملكة، متوارثين مجدًا تليدًا يحكي قصة هذه البلاد وما هي عليه اليوم من تنمية وازدهار ونهضة غير مسبوقة، وقوة اقتصادية عظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الحفلَ الوطني لفيفٌ من الأمراء ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، وعددٌ من أمناء المنظّمات الدولية ومنسوبي السلك الدبلوماسي.
اقرأ أيضا: