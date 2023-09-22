“الخارجية” تحتفل باليوم الوطني الـ93 في نيويورك

واستهلّ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى وزيرُ الخارجية كلمةً رحّب فيها بالضيوف، مستذكرًا تاريخ المملكة ونشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده كافة ملوك المملكة، متوارثين مجدًا تليدًا يحكي قصة هذه البلاد وما هي عليه اليوم من تنمية وازدهار ونهضة غير مسبوقة، وقوة اقتصادية عظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.