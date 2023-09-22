المركز الوطني للأرصاد: رياح شديدة تضرب محافظة ينبع ومركز الرايس

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تعرض محافظة ينبع ومركز الرايس إلى رياح شديدة، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة.

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ونبه المركز من رياح شديدة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى 40 - 49 كيلومتراً في الساعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم.