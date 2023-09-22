الأخبار المحلية

المركز الوطني للأرصاد: رياح شديدة تضرب محافظة ينبع ومركز الرايس

22 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
رياح شديدة على المحافظات الساحلية
رياح شديدة على المحافظات الساحلية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تعرض محافظة ينبع ومركز الرايس إلى رياح شديدة، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة.

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ونبه المركز من رياح شديدة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى 40 - 49 كيلومتراً في الساعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم.