الشيخ محمد بن زايد: لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بلقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على قناة "فوكس نيوز".

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".

اقرأ أيضا:

الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ93: “محمد بن سلمان عراب رؤية التطور”