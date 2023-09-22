بـ”اليوم الوطني الـ93″.. مبانٍ ومقار المملكة تتزين بـ”اللون الأخضر”

تتميز العديد من المباني والمنشآت باللون الأخضر، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ93، الذي يعد رمزاً للمملكة، ويتم توجيه الجهود لإضاءة وتزيين هذه المباني بأناقة وإبداع.

واكتست مباني الدوائر الحكومية والأهلية في مدن ومحافظات المملكة، باللون الأخضر إذ طوقتها عقود الإنارة الخضراء وتوشحت بعلم الوطن.

كما شاركت بعض الفنادق والمنتجعات في الاحتفالات بتزيين مبانيها باللون الأخضر، وبعض المنشآت التجارية والمجمعات التجارية، التي تزينت واجهاتها باللون الأخضر للاحتفال بالمناسبة

كما شاركت المطارات ووسائل النقل العامة وشركات النقل العامة بتزيين مبانيها ومرافقها باللون الأخضر، إضافة لبعض المساجد والمؤسسات التعليمية.

كما اكتست مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

كما ارتدت تبوك هذا المساء حلتها الخضراء بالكامل وتوشحت المباني والشوارع والميادين باللون الأخضر احتفالاً بيوم الوطن الثالث والتسعين، الذي يأتي هذا العام تحت شعار ” نحلم ونحقق “.

واكتست مختلف المباني الحكومية باللون الأخضر المضيء، وسطعت أنوارها فرحاً بهذه المناسبة الغالية، كما اكتست بعض معالم تبوك المعروفة باللون الأخضر مثل ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وبوابة تبوك وغيرها من الشوارع والميادين.