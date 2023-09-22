البديوي يؤكد متابعة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومالطا في 2017

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية متابعة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومالطا عام 2017، التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بوزير خارجية جمهورية مالطا الدكتور إيان بورغ، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتطرق اللقاء إلى أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم بمدينة مسقط، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ومالطا، وبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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