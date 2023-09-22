سفير المملكة لدى هولندا يقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور مسؤولين هولنديين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي، والأمناء العامين للمنظمات الدولية بلاهاي.

وألقى السفير العطية كلمة، رفع خلالها باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والسعوديين في هولندا، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.

ونوه بازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين الذي انعكس في زيادة التفاعلات البينية بينهما بما في ذلك الزيارات على مستوى وزاري وكبار المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات في مجالي الطاقة وإدارة الموانئ، مشيراً إلى التعاون الأكاديمي وفي مقدمته التعاون بين جامعة رادباود نايميخن وهيئة التراث في المملكة في دراسات تاريخ الموارد المائية وتحديدا تاريخ عين زبيدة، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن هذا التعاون وجهود المملكة في العناية بعين زبيدة، وما تقوم به هيئة التراث من جهد بهذا الشأن على نحو يجسد أهمية العين التاريخية.