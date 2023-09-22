“السعودية عيالي فداها”.. عمل مؤثر احتفاء بشهداء الواجب في ذكرى اليوم الوطني (فيديو)

احتفت وزارة الحرس الوطني بشهداء الواجب من رجال الحرس الوطني، وما قدموا من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المملكة، وذلك تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ93.

عرض العمل التدريب الذي يخضع له جنود المملكة من أجل حماية حدودها من كل معتد تسول له نفسه المساس والاقتراب من أمن الوطن.

كما يظهر الفيديو والذي جاء تحت عنوان :السعودية عيالي فداكي:، حضورٌ للشهداء في تاريخ المملكة، واستعداد الشعب السعودي لتضحية بكل غالي من أجل رفعة شأن الوطن.

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