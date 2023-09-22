أمانة الشرقية تحتفي باليوم الوطني الـ93

تحتفي أمانة المنطقة الشرقية غداً، باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات في عدد من مناطق ومحافظات المنطقة، أبرزها ستقام بمنتزه الملك عبدالله (الواجهة البحرية بالدمام)، ويستمر يومين.

وأوضحت الأمانة، أن اليوم الأول سيتم خلاله إطلاق الألعاب النارية الساعة التاسعة مساءً، وأوبريت وطني يتضمن لوحات متنوعة ومنسجمة مع بعضها تأخذ ايقاعاتها وكلماتها بأداء جماعي للأغاني الوطنية من الموروث الخاص بالمنطقة الشرقية والقيادة والوطن، أما اليوم الثاني سيتم تقديم أوبريت غنائي والكورال جماعي وعدد من الأغاني الوطنية تتواءم مع احتفالية اليوم الوطني.

وستتضمن الاحتفالية مسرحاً تفاعلياً ومسابقات للجمهور، و 40 مشاركاً بالعرضة السعودية ستقدمها أبرز الفرق الشعبية بالمنطقة الشرقية، بزي العرضة والدقلة والسيوف، وكورال وطني، وفقرة دي جي سعودي، إضافةً إلى عروض متجولة أبرزها العسة السعودية، التي تقوم بعرض مهام الشرطة، وتمثل البعد التاريخي للعسة في تقديم صورة واقعية عن الدور الذي كانت تقوم به قبل استحداث المنظومة الأمنية التي تعيشها المملكة، وعروض الرجل الآلي (الروبوت)، وهو آلة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة مسبقاً، إما بإشارة وسيطرة من الإنسان أو من برامج حاسوبية.

واعتمدت أمانة الشرقية، 14 فعالية متنوعة للمرة الأولى للاحتفال باليوم الوطني في شمال ووسط وجنوب الخبر، حيث تم استغلال الساحات والميادين والمعالم السياحية لاحتضان الفعاليات لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين للاستمتاع والمشاركة فيها، حيث توشحت شوارع الخبر الرئيسة وميادينها براية التوحيد، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، وتعلي من معاني هذا اليوم.

وجرى تركيب 2200 علم على الشوارع الرئيسة والحيوية والميادين بالمدينة كافة، وأكثر من 400 لوحة وطنية متضمنة عبارات وطنية، وتم تجميل مختلف أرجاء المدينة بإضاءة المعالم والشوارع وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء، إضافة إلى إضاءة 300 شجرة بتشكيلات مضيئة وتركيب 33 مجسماً جمالياً تحمل صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده .

وستطلق الأمانة حزمة من الفعاليات الوطنية غداً الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، بمحافظة رأس تنورة، أبرزها؛ أوبريت وطني بمسرح المركز الحضاري، أمسية شعرية، فرقة شعبية، أعمال فنية، وألعاب هوائية وكهربائية، مسابقات ثقافية وحركية، رسم وتلوين، ورسم الوجه، والتصوير الفوتوغرافي، وذلك على المسرح المركز الحضاري بكورنيش المحافظة، إضافةً إلى توفير مكان خاص بالأسر المنتجة، وجلسات خارجية للعائلات.

وأكملت استعداداتها بتركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء على المباني وفي الطرق الرئيسية والميادين العامة والمنتزهات، وتجميل المداخل الرئيسة وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة الملونة ووضع وتركيب عقود الإنارة والزينة بالإضافة إلى تركيب مجسمات تشكيلية ضوئية في مناطق متفرقة بالمحافظة، تضمنت تركيب 3500 علم، و 100 كشاف أخضر اللون، و 1000 متر من أحبال الزينة الضوئية ملونة بالأخضر والأبيض، و 300 شبك زينة ضوئية، ومجسمات تشكيلية ضوئية، و 32 لوحة تتضمن عبارات وطنية، واللوقو الخاص بمناسبة اليوم الوطني في أنحاء متفرقة بالمحافظة.

كما أنهت أمانة الشرقية استعداداتها بمحافظة الخفجي حيث نفذت أعمال التزيين والإضاءات المختلفة وتركيب 1000 علم بالشوارع والمداخل الرئيسة في مختلف أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها، وتزيين 120 عمود بإنارة تجميلية عبارة عن حلقات LED تضئ جسم العمود بالألوان، وتركيب 90 مجسماً مضاءة LED بشعار مجسمات ديكورية، إضافة إلى تزيين مبنى البلدية بالكامل بالإضاءات، ومبنى المركز الحضاري الواقع بالواجهة البحرية، وتركيب لوحات بشوارع المحافظة، وتم تجهيز الواجهة البحرية و 7 حدائق عامة لاستقبال المتنزهين بتنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ألعاب الأطفال، والإنارة وترتيب الأشجار والشجيرات والمداخل والطرق الرئيسة والميادين العامة وصيانة الخدمات العامة بالحدائق، وتركيب الإنارة الخضراء LED على مداخلها.

أما بمحافظة بقيق، فقد تم تزيين مداخلها بـ 1200 علم من مختلف الأحجام، و 11 لوحة وطنية بعدة مقاسات، وتركيب 75 فانوساً وكشافاً مضيء باللون الأخضر على المجسمات الجمالية ومداخل المحافظة، كما تم تزيين واجهات المباني الحكومية والمرافق والحدائق العامة بالأعلام والإضاءة المشعة، وتجهيز لحفل اليوم الوطني الذي سيقام في مسرح البلدية.

كما أنهت أعمال تجهيز الشوارع والميادين بمليجة واللهابة والصرار والمراكز التابعة لها، بتركيب الزينة والأعلام، واللوحات لليوم الوطني، وتركيب الأعلام وعناقيد الزينة باللون الأخضر على جميع أعمدة الإنارة وتجهيز وصيانة المسطحات الخضراء لجميع الحدائق، وحديقة الملك سلمان باللهابة، والألعاب الخاصة بالأطفال، في أرجاء مليجة واللهابة والقرى والهجر التابعة لهما، إضافةً إلى تكثيف أعمال النظافة والصيانة، لاستقبال الزوار والمتنزهين ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية، فيما تم تركيب 1000 علم، و 55 لوحة إعلانية و 550 إضاءة تزيينيه في الشوارع العامة في الصرار والمراكز التابعة.