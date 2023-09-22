“التجارة”: جولات ميدانية مكثفة للرقابة على عروض وتخفيضات اليوم الوطني الـ93

تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولاتها الميدانية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات التي تقدمها بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وتقوم الوزارة بمراقبة الأسعار قبل وبعد التخفيضات لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل المستهلكين. كما تتخذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت التي تخالف القواعد واللوائح وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

ويمكن للمستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية عن طريق مسح الباركود الذي يظهر في الترخيص باستخدام كاميرا الجوال. سيظهر لهم جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات بما في ذلك نوعها ونسبتها ومدتها، إلى جانب بيانات المنشأة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قد وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية بشكل إلكتروني، وذلك بهدف التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية والمضللة بكافة أنواعها.