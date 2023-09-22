الطائف تتزين باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 93

اكتست ميادين محافظة الطائف وشوارعها ومراكزها بالعبارات الوطنية والأعلام الخضراء احتفالًا باليوم الوطني الـ 93، وأكملت المحافظة استعداداتها لمشاركة الأهالي الاحتفاء من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الوطنية والثقافية الترفيهية، التي تعبّر عن الفرحة والسعادة التي تغمر الجميع بهذه المناسبة الغالية على كل مواطن ومواطنة.

وتشمل الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية تشارك بها عدد من الجهات الحكومية، ومسيرة للخيول، وفعاليات وطنية وثقافية وترفيهية بمتنزه الملك عبدالله، وعروض الألعاب النارية، ومعارض للأسر المنتجة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.

وجهزت أمانة الطائف الساحات والميادين والطرقات بالأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية قدرت بنحو 77 لوحة والحدائق والمنتزهات بـ 34، والشاشات الإلكترونية وصلت إلى 22 شاشة عرض، كما أنهت رفع 10 آلاف علم وطني في الميادين والطرق، إضافة إلى نصب العديد من اللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني "نحلم ونحقق"، وتزيين أعمدة الإضاءة، وتوفير 1800 عمود إضاءة.