“أبل” تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة” احتفاءً بمجتمع المطورين المبدعين السعوديين

شركة أبل ألقت الضوء على لعبة "صبّارة" التي تم تطويرها من قبل خريجات أكاديمية مطوري أبل - طويق في الرياض. وقد تم إطلاق التطبيق في متجر أبل بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

التطبيق تم تطويره بواسطة فريق من المطورات المتميزات من أكاديمية مطوري أبل – طويق في الرياض ويستهدف اللعب الجماعي. تدور فكرة اللعبة حول التخمين التفاعلي والسرعة عبر جولات متعددة. تتضمن اللعبة أقسام متنوعة مثل الرسوم المتحركة، والأمثال والحكم، ومملكة الحيوانات، والأكلات الشعبية، والمزيد.

اللعبة سهلة الاستخدام، حيث يرفع اللاعب الجهاز للأعلى ويقدم له بقية اللاعبون أدلة حول الكلمة التي تظهر على الشاشة. كلما زاد عدد الكلمات التي يخمنها اللاعب، زادت النقاط التي يحصل عليها.

أكاديمية مطوري أبل – طويق تعد جزءًا من مبادرات تهدف لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية السعودية 2030. تقدم الأكاديمية برنامجًا تدريبيًا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات لتأسيس شركات تطبيقات iOS. تسعى الأكاديمية لزيادة مشاركة النساء في مجال التقنية وتعزيز دورهن في القطاع الرقمي.