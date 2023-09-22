الوحدة يكتسح أبها بالأربعة

اكتسح الوحدة ضيفه أبها بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل رباعية الوحدة في المباراة كل من كريج جودوين، وعبدالله الحافظ، وفيصل فجر، وأوديون إيجالو في الدقائق 8، و24، و66، و89 على التوالي.

وحصد الوحدة 3 نقاط جديدة ليرفع رصيده الإجمالي إلى 12 نقطة ويرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وواصل الوحدة نتائجه المميزة، بعد أن فاز على ضمك بنتيجة 4-2 في الجولة السادسة.

على الجانب الآخر، توقف رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الـ13، علمًا بأن الفريق تلقى هزيمته الثالثة على التوالي.