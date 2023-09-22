رونالدو: أحب السعودية.. وأدائي رد على المنتقدين

رد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بقوة على منتقديه، مشيرًا إلى أنه سيواصل اللعب بغض النظر عن سنه، خصوصًا أنه سعيد بالتواجد في السعودية.

وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز مثير على الأهلي بنتيجة 4-3 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفين من رباعية النصر، ليبتعد في صدارة جدول ترتيب هدّافي المسابقة برصيد 9 أهداف.

وقال رونالدو، لقناة SSC عقب المباراة، "مباراة الأهلي كانت رائعة، لعبنا بشكل جيد جدًا أمام فريق عظيم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة جدًا، لكننا بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفين، وأعتقد أنها مباراة مذهلة بالنسبة للجماهير".

وأضاف "أحب كرة القدم بغض النظر عن سني، أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، وسأواصل ذلك، قالوا إني انتهيت، لكني أؤدي بشكل جيد حتى الآن".

واختتم النجم البرتغالي حديثه بالقول "كما قلت منذ شهور، أنا أحب السعودية، وسعيد بالتواجد وسط السعوديين، كما أن الدوري السعودي يضم الآن لاعبين رائعين".