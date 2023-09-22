سفير المملكة لدى تونس يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر, بمقر إقامته بالعاصمة تونس اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

حضر الحفل وزير الدفاع ممثل الرئيس التونسي عماد مميش، ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ووزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، إلى جانب العديد من المسؤولين والسياسيين والسفراء المعتمدين لدى تونس، وممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية، والعديد من الشخصيات الإعلامية والثقافية والفنية، والطلاب والمبتعثين والمقيمين السعوديين في تونس.

وبهذه المناسبة، رفع السفير الصقر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وأعرب عن اعتزازه بما يربط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد من علاقات أخوية وطيدة، وما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات متجذرة تاريخية قوية، متمنياً للبلدين دوام التقدم والاستقرار، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان في ظل القيادتين الحكيمتين.

من جانبه، ألقى وزير الدفاع ممثل الرئيس التونسي عماد مميش كلمة قدّم فيها تحيات فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ، والشعب السعودي، متمنياً للمملكة المزيد من التطور والاستقرار، مشيداً بالمسيرة التنموية التي انعكست إيجاباً على المستويات كافة.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض فيلم وثائقي حول النهضة التنموية والمعمارية والاقتصادية والثقافية المهمة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، إلى جانب لمحة عن أهم معالم المملكة التراثية والعمرانية.