الاستحواذ على توشيبا.. عملاق الصناعة الياباني ينهي مسيرة 140 عامًا من النجاح

أعلنت شركة توشيبا اليابانية عن عرض بقيمة 14 مليار دولار من شركة الأسهم الخاصة (JIP) للاستحواذ عليها وشطبها من أسواق المال والتحول إلى شركة خاصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود التحالف بقيادة JIP لشطب توشيبا من الأسواق المالية وتحويلها إلى شركة خاصة.

تم استحواذ التحالف على 78.65% من أسهم توشيبا، مما يمنحهم الأغلبية ويسمح لهم بالضغط على المساهمين المتبقين. توشيبا تعاني من فضائح محاسبية وخسائر كبيرة منذ عام 2015، وقررت الشركة الشطب من الأسواق المالية في ديسمبر المقبل.

وكانت توشيبا قد قبلت في مارس عرض الاستحواذ الذي قيّم المجموعة الصناعية بمبلغ 2 تريليون ين (13.5 مليار دولار). وعلى الرغم من أن بعض المساهمين لم يكونوا راضين عن السعر، إلا أن توشيبا قالت إنه لا يوجد احتمال لتقديم عرض أعلى أو عرض منافس.