وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعهم التنسيقي السنوي

عقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع التنسيقي السنوي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تشهدها منطقة منظمة التعاون الإسلامي ومن أبرزها الحوادث المتكررة لتدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، وهي أعمال تمثل مظهراً من مظاهر الكراهية الدينية المخالفة للقانون الدولي، وتطورات القضية الفلسطينية وجامو وكشمير وأفغانستان ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والسودان واليمن وليبيا والصومال والمسلمين في الدول غير الأعضاء ومسلمي الروهينجيا في ميانمار، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن لمعالجتها.

كما استعرض الأمين العام، أهم أنشطة المنظمة في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمسائل القانونية المدرجة على جدول أعمال المنظم.

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