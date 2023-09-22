رئيس وزراء العراقي يؤكد دعم بلاده للحق الفلسطيني في إقامة دولته

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعم بلاده للحق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الحكومة العراقية وضعت برنامجاً لتوفير فرص عمل وتحقيق نهضة بالخدمات في العراق وتنشيط البيئة الاستثمارية.

كما دعا إلى تشكيل تجمع يضم دول شواطئ الخليج لإدارة المياه وأكد على حق العراق في الدفاع عن سيادته.

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